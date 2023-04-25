В ВОЗ заявили о высоком риске биологической опасности после захвата лаборатории в Судане

Из зданий на севере Хартума поднимается дым. Фото: REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah

Сегодня, 25 апреля, в Судане была захвачена лаборатория. В ней хранятся возбудители кори и холеры. Вследствие этого есть большой риск биологической опасности.

Об этом сообщает The Guardian и Reuters.

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Нима Саид Абид рассказал, что одна из групп конфликта захватила лабораторию, где хранятся возбудители заболеваний, а также другие опасные материалы.

По его словам, технические специалисты не смогли попасть в лабораторию, чтобы снизить риск биологической опасности.

"Это главная проблема: нет доступа для лаборантов, чтобы они могли попасть в лабораторию и безопасно содержать имеющийся биологический материал и вещества", — подчеркнул Абид.

Он не сообщил, какая сторона захватила лабораторию в Судане.

Обращаясь к журналистам в Женеве по видеосвязи, Нима Саид Абид сказал, что по меньшей мере 459 человек погибли в боях в Судане и 4072 получили ранения.

Напомним, в Судане армия и повстанцы договорились об очередном, третьем временном прекращении огня. Тишина в стране запланирована на 72 часа, начиная с ночи на 25 апреля.

Также мы писали, что 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет.

Добавим, Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана. Это происходит на фоне военных действий в стране.