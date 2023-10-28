Диктатор Лукашенко виступив з одіозною заявою про Третю світову війну

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: DW

Диктатор Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до Третьої світової війни. Він вирішив, що таке можливо, якщо Сполучені Штати та Ізраїль разом виступлять проти Ірану.

Про це він сказав у коментарі білоруському агентству "Белта".

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Самопроголошений білоруський президент вважає, що втручання Ірану та Сполучених Штатів може посилити конфлікт на Близькому Сході.

"Може бути Третя світова війна. Вона може звідти розпочатись…Якщо США та Ізраїль почнуть разом воювати проти Ірану", — висловився Лукашенко.

На думку білоруського диктатора, саме "Вашингтон та Ізраїль намагаються спровокувати Іран, а не навпаки".

Лукашенко вважає, що зараз на території Близького Сходу "відбувається серйозна плутанина".

Раніше ми розповідали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки штовхають росіян до застосування ядерної зброї. За його словами, Штати роблять це через передачу зброї для України.

Нагадуємо, що надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Білорусі Зіта Ілона Бенчик вручила вірчу грамоту самопроголошеному президентові країни Олександру Лукашенку. Угорщина стала першою країною-членкиною Євросоюзу, яка зробила це після 2020 року.