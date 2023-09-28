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Дипломатка з Угорщини вручила вірчу грамоту Лукашенку: подробиці

28 вересня 2023 21:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Дипломатка з Угорщини вручила вірчу грамоту Лукашенку: подробиці
Олександр Лукашенко та посол Угорщини в Білорусі Зіта Ілона Бенчик. Фото: БелТА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Білорусі Зіта Ілона Бенчик вручила вірчу грамоту самопроголошеному президентові країни Олександру Лукашенку. Угорщина стала першою країною-членкиною Євросоюзу, яка зробила це після 2020 року.

Про це повідомляє БелТА.

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За словами самопроголошеного президента, Угорщина "давній та надійний друг" Білорусі. Каже, відносини країн "пройшли випробування часом". 

"Ми готові до продовження діалогу з Угорщиною для деескалації напруженості в регіоні шляхом розв'язання спірних питань лише мирними переговорами", — заявив Олександр Лукашенко.

Таким чином, Угорщина стала першою країною-членкинею ЄС, чич дипломатка вручила вірчу грамоту самопроголошеній владі Білорусі після виборів 2020 року.

Також під час зустрічі вірчі грамоти Лукашенкові вручили посли Казахстану (Єрлан Байжанов), Єгипту (Назіх аль-Нагарі), Зімбабве (Ігнатіус Музімба), Екваторіальної Гвінеї (Нконго Айєкаба), Анголи (Агушту да Сільва), Уганди (Мозес Кізіге), Камбоджі (Пічкхун Паня), Філіппін (Гарліт Байлен), Йорданії (Халід Шавабка) та Колумбії (Ектор Нейра).

Тепер представники цих країн розпочнуть дипломатичну службу в Білорусі. 

Нагадаємо, що раніше вірчі грамоти від закордонних дипломатів прийняв Президент України Володимир Зеленський. А у Білорусі раптово на військових навчаннях помітили український бронеавтомобіль "Кобра". 

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