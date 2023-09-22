Колони, золотий йоршик та пункт пропуску: яку розкіш облаштував Лукашенко в новому палаці

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Розслідувачі дізналися подробиці про нову резиденцію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка розташована в центрі Мінська. Її вартість майже 14,5 мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL.

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Резиденція Лукашенка

Розслідувачі отримали детальні плани, дизайн-концепції та кошториси, які підтверджують, що цю резиденцію будували саме для Лукашенка. На їх основі вони створили детальну візуалізацію резиденції самопроголошеного президента.

У новому маєтку білоруського диктатора все в мармурі, колонах і дорогих меблях. У його вбиральні є йоршик золотого кольору. Вартість диванів на першому поверсі перевищує близько 10 тисяч доларів.

На першому поверсі резиденції розташовані кімнати для охорони та водіїв. Там також є пункт пропуску з металодетекторами виробництва РФ та США. Їхня вартість – 39 тисяч доларів.

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

У маєтку є басейн з окремою VIP-зоною та "доріжкою Кнейпа".

"Ця доріжка передбачає чотири ванночки для ніг із контрастними температурами та масажем ступень", – розповіли автори розслідування.

Поруч із басейном розміщені два джакузі, кріосауна, парна і хамам, снігогенератор, масажний кабінет, два "душі вражень".

"Знайомтеся — "душ вражень "Тропіка" і "душ вражень "Сибірська ніч". Для закупівлі двох душів із музикою диктатор обікрав народ на 93 тисячі рублів", — сказали розслідувачі.

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

На другому поверсі маєтку розташована робоча зона Лукашенка: приймальні, зали для переговорів, пресцентр, конференц-зал.

На третьому поверсі є обідня зала на 28 осіб, кімната для запрошених, сервірувальна, приміщення для покоївок, серверна, кімната охорони та чергового ад’ютанта. Розслідувачі розповіли, що там також розміщений зал нарад зі стельовим вітражем за 225 тис білоруських рублів.

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

На четвертому поверсі можна побачити процедурний кабінет та окремі кімнати для особистого лікаря, а також охоронця.

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Резиденція Лукашенка. Фото: BELPOL

Нагадаємо, Європарламент офіційно звинуватив білоруський режим під керівництвом Олександра Лукашенка у співпраці з російськими воєнними злочинами в Україні та зажадав створення окремого трибуналу для розгляду цього питання. Крім того, дипломати наголошують на ролі Лукашенка у порушеннях прав людини та репресіях проти білорусів.

Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ готова використати ядерну зброю. Білоруський диктатор вважає, що навколо кордонів його держави зростає напруга з країнами НАТО.