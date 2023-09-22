Колонны, золотой ершик и пункт пропуска: какую роскошь обустроил Лукашенко в новом дворце

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Расследователи узнали подробности о новой резиденции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, расположенной в центре Минска. Ее стоимость почти 14,5 миллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании объединения бывших белорусских силовиков BELPOL.

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Резиденция Лукашенко

Расследователи получили детальные планы, дизайн-концепции и сметы, которые подтверждают, что эту резиденцию строили именно для Лукашенко. На их основе они создали детальную визуализацию резиденции самопровозглашенного президента.

В новом поместье белорусского диктатора все в мраморе, колоннах и дорогой мебели. В его уборной есть ершик золотого цвета. Стоимость диванов на первом этаже превышает около 10 тысяч долларов.

На первом этаже резиденции расположены комнаты для охраны и водителей. Там также есть пункт пропуска с металлодетекторами производства РФ и США. Их стоимость — 39 тысяч долларов.

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

В поместье есть бассейн с отдельной VIP-зоной и "дорожкой Кнейпа".

"Эта дорожка предусматривает четыре ванночки для ног с контрастными температурами и массажем ступней", — рассказали авторы расследования.

Рядом с бассейном размещены два джакузи, криосауна, парная и хамам, снегогенератор, массажный кабинет, два "душа впечатлений".

"Знакомьтесь — "душ впечатлений "Тропика" и "душ впечатлений "Сибирская ночь". Для закупки двух душ с музыкой диктатор обокрал народ на 93 тысячи рублей", — сказали расследователи.

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

На втором этаже поместья расположена рабочая зона Лукашенко: приемные, залы для переговоров, пресс-центр, конференц-зал.

На третьем этаже есть обеденный зал на 28 человек, комната для приглашенных, сервировочная, помещение для горничных, серверная, комната охраны и дежурного адъютанта. Расследователи рассказали, что там также размещен зал совещаний с потолочным витражом за 225 тыс белорусских рублей.

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

На четвертом этаже можно увидеть процедурный кабинет и отдельные комнаты для личного врача, а также охранника.

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Резиденция Лукашенко. Фото: BELPOL

Напомним, Европарламент официально обвинил белорусский режим под руководством Александра Лукашенко в сотрудничестве с российскими военными преступлениями в Украине и потребовал создания отдельного трибунала для рассмотрения этого вопроса. Кроме того, дипломаты отмечают роль Лукашенко в нарушениях прав человека и репрессиях против белорусов.

Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ готов использовать ядерное оружие. Белорусский диктатор считает, что вокруг границ его государства растет напряжение со странами НАТО.