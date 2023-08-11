Лукашенко вивозитиме українських дітей, попри кримінальну відповідальність

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Білорусь продовжить вивозити українських дітей з територій окупованих Луганської та Донецької областей. Вона це робитиме, попри злочинність подібних дій.

Про це заявив самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресслужбу.

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За даними видання, диктатор Білорусі заявив, що "планував і планує" вивозити українських дітей з окупованих територій. Він цинічно назвав це "оздоровленням".

"І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо із союзного бюджету фінансувати ці поїздки", — заявив Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито не має наміру розміщувати на території своєї країни бійців ПВК "Вагнер". Попри раніше досягнуті домовленості з Євгеном Пригожиним, Лукашенко вирішив відправити цих бійців назад до Росії.

Нагадуємо, за півтора року повномасштабної війни в Україні російські пропагандисти провели чимало операцій з дезінформації не лише українців, а й західних партнерів. Так, Путін і Лукашенко готують нову хвилю фейків для вільного світу.