Лукашенко вивозитиме українських дітей, попри кримінальну відповідальність
Білорусь продовжить вивозити українських дітей з територій окупованих Луганської та Донецької областей. Вона це робитиме, попри злочинність подібних дій.
Про це заявив самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресслужбу.
Білорусь продовжує викрадати українських дітей
За даними видання, диктатор Білорусі заявив, що "планував і планує" вивозити українських дітей з окупованих територій. Він цинічно назвав це "оздоровленням".
"І те, що західники намагаються порушити, мало не до кримінальної відповідальності привести, це смішно. Ми домовилися з Путіним, що будемо із союзного бюджету фінансувати ці поїздки", — заявив Лукашенко.
Раніше ми повідомляли, президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито не має наміру розміщувати на території своєї країни бійців ПВК "Вагнер". Попри раніше досягнуті домовленості з Євгеном Пригожиним, Лукашенко вирішив відправити цих бійців назад до Росії.
Нагадуємо, за півтора року повномасштабної війни в Україні російські пропагандисти провели чимало операцій з дезінформації не лише українців, а й західних партнерів. Так, Путін і Лукашенко готують нову хвилю фейків для вільного світу.