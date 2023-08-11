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Лукашенко будет вывозить украинских детей, несмотря на уголовную ответственность

11 августа 2023 18:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Лукашенко будет вывозить украинских детей, несмотря на уголовную ответственность
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Беларусь продолжит вывоз украинских детей с территорий оккупированных Луганской и Донецкой областей. Она будет это делать, несмотря на преступность подобных действий.

Об этом заявил самопровозглашенный диктатор Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

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По данным издания, диктатор Белоруссии заявил, что "планировал и планирует" вывозить украинских детей с оккупированных территорий. Он цинично назвал это "оздоровлением".

"И то, что западники пытаются возбудить, чуть ли не до уголовной ответственности привести, это смешно. Мы договорились с Путиным, что будем из союзного бюджета финансировать эти поездки", — заявил Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы не намерен размещать на территории своей страны бойцов ППК "Вагнер". Несмотря на ранее достигнутые договоренности с Евгением Пригожиным, Лукашенко решил отправить этих бойцов обратно в Россию.

Напомним, за полтора года полномасштабной войны в Украине российские пропагандисты провели немало операций по дезинформации не только украинцев, но и западных партнеров. Так, Путин и Лукашенко готовят новую волну фейков для свободного мира.

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