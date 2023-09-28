Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Дипломат из Венгрии вручила верительную грамоту Лукашенко: подробности arrow

Дипломат из Венгрии вручила верительную грамоту Лукашенко: подробности

28 сентября 2023 21:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Дипломат из Венгрии вручила верительную грамоту Лукашенко: подробности
Александр Лукашенко и посол Венгрии в Белоруссии Зита Илона Бенчик. Фото: БелТА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительную грамоту самопровозглашённому президенту страны Александру Лукашенко . Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, которая сделала это после 2020 года.

Об этом сообщает БелТА .

Читайте также:

Лукашенко принял послов

По словам самопровозглашенного президента, Венгрия "давний и надёжный друг" Беларуси. Говорит, отношения стран "прошли испытание временем".

"Мы готовы к продолжению диалога с Венгрией для деэскалации напряжённости в регионе путём разрешения спорных вопросов только мирными переговорами", - заявил Александр Лукашенко.

Таким образом, Венгрия стала первой страной-членом ЕС, чей дипломат вручила верительную грамоту самопровозглашённой власти Беларуси после выборов 2020 года.

Также во время встречи верительные грамоты Лукашенко вручили послы Казахстана (Ерлан Байжанов), Египта (Назих аль-Нагари), Зимбабве (Игнатиус Музимба), Экваториальной Гвинеи (Нконго Айекаба), Анголы (Агушту да Сильва), Уганды (Пичкхун Паня), Филиппин (Гарлит Байлен), Иордании (Халид Шавабка) и Колумбии (Эктор Нейра).

Теперь представители этих стран приступят к дипломатической службе в Беларуси.

Напомним, что ранее верительные грамоты от иностранных дипломатов принял Президент Украины Владимир Зеленский. А в Беларуси внезапно на военных учениях был замечен украинский бронеавтомобиль "Кобра".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз