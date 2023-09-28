Дипломат из Венгрии вручила верительную грамоту Лукашенко: подробности

Александр Лукашенко и посол Венгрии в Белоруссии Зита Илона Бенчик. Фото: БелТА

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительную грамоту самопровозглашённому президенту страны Александру Лукашенко . Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, которая сделала это после 2020 года.

Об этом сообщает БелТА .

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По словам самопровозглашенного президента, Венгрия "давний и надёжный друг" Беларуси. Говорит, отношения стран "прошли испытание временем".

"Мы готовы к продолжению диалога с Венгрией для деэскалации напряжённости в регионе путём разрешения спорных вопросов только мирными переговорами", - заявил Александр Лукашенко.

Таким образом, Венгрия стала первой страной-членом ЕС, чей дипломат вручила верительную грамоту самопровозглашённой власти Беларуси после выборов 2020 года.

Также во время встречи верительные грамоты Лукашенко вручили послы Казахстана (Ерлан Байжанов), Египта (Назих аль-Нагари), Зимбабве (Игнатиус Музимба), Экваториальной Гвинеи (Нконго Айекаба), Анголы (Агушту да Сильва), Уганды (Пичкхун Паня), Филиппин (Гарлит Байлен), Иордании (Халид Шавабка) и Колумбии (Эктор Нейра).

Теперь представители этих стран приступят к дипломатической службе в Беларуси.

Напомним, что ранее верительные грамоты от иностранных дипломатов принял Президент Украины Владимир Зеленский. А в Беларуси внезапно на военных учениях был замечен украинский бронеавтомобиль "Кобра".