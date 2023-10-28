Диктатор Лукашенко выступил с одиозным заявлением о Третьей мировой войне

Диктатор Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: DW

Диктатор Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к Третьей мировой войне. Он решил, что это возможно, если Соединенные Штаты и Израиль вместе выступят против Ирана.

Об этом он сказал в комментарии белорусскому агентству "Белта".

Читайте также:

Диктатор Белоруссии "предупредил" о Третьей мировой войне

Самопровозглашенный белорусский президент считает, что вмешательство Ирана и Соединенных Штатов может усугубить конфликт на Ближнем Востоке.

"Может быть Третья мировая война. Она может оттуда начаться… Если США и Израиль начнут вместе воевать против Ирана", — высказался Лукашенко.

По мнению белорусского диктатора, именно "Вашингтон и Израиль пытаются спровоцировать Иран, а не наоборот".

Лукашенко считает, что сейчас на территории Ближнего Востока "происходит серьезная неразбериха".

Ранее мы говорили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают россиян к применению ядерного оружия. По его словам, Штаты делают это из-за передачи оружия для Украины.

Напомним, что чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Беларуси Зита Илона Бенчик вручила верительную грамоту самопровозглашённому президенту страны Александру Лукашенко. Венгрия стала первой страной-членкой Евросоюза, которая сделала это после 2020 года.