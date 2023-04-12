Директор ЦРУ оцінив готовність путіна до переговорів

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. Фото: twitter.com/CIA

Президент росії володимир путін "несерйозно ставиться до переговорів" щодо війни в Україні. Він досі вірить, що може перемогти Україну.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс, пише CNN.

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"На карту поставлено дуже багато"

Бернс зазначив на важливості запланованого наступу України, додавши, що "у найближчі місяці на карту поставлено дуже багато". На думку американського посадовця, путін вірить що може перемогти Україну та Захід.

Директор ЦРУ окремо зазначив, що Україна продовжує захищати Донбас, який, як стверджується в одному з оприлюднених документів розвідки, ймовірно, заходить у глухий кут.

"Компанія виснаження росії на Донбасі, ймовірно, заходить у глухий кут, перешкоджаючи меті Москви захопити весь регіон у 2023 році", — цитує CNN один із секретних документів.

Бернс додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, зокрема шляхом обміну розвідданими.

"Справжні країни дають відсіч. путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни", — наголосив очільник ЦРУ.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що зараз час у повномасштабній війні не "грає" на боці росії. путін помилився у головному рішенні свого життя, замість п’єдесталу найвпливовішої людини світу ставши підозрюваним у Гаазі.

За інформацією Reuters, кремлівські еліти не вірять у можливість перемогти Україну у повномасштабній війні. Але при цьому російські чиновники упевнені, що війна триватиме ще довгий час.