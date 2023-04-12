Директор ЦРУ оценил готовность путина к переговорам
Президент россии владимир путин "несерьезно относится к переговорам" о войне в Украине. Он до сих пор верит, что может победить Украину.
Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, пишет CNN.
"На карту поставлено очень многое"
Бернс отметил важность запланированного наступления Украины, добавив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много". По мнению американского чиновника, путин верит, что может победить Украину и Запад.
Директор ЦРУ отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как утверждается в одном из обнародованных документов разведки, вероятно, заходит в тупик.
"Компания истощения россии на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя цели Москвы захватить весь регион в 2023 году", — цитирует CNN один из секретных документов.
Бернс добавил, что продолжение дальнейшей поддержки Украины со стороны США очень важно, в том числе путем обмена разведданными.
"Настоящие страны дают отпор. путин глубоко ошибался в своих предположениях относительно Украины до войны", — подчеркнул глава ЦРУ.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас время в полномасштабной войне не "играет" на стороне россии. путин ошибся в главном решении своей жизни, вместо пьедестала самого влиятельного человека мира стал подозреваемым в Гааге.
По сведениям Reuters, кремлевские элиты не верят в возможность победить Украину в полномасштабной войне. Но при этом российские чиновники уверены, что война будет продолжаться долгое время.