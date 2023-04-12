Директор ЦРУ оценил готовность путина к переговорам

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. Фото: twitter.com/CIA

Президент россии владимир путин "несерьезно относится к переговорам" о войне в Украине. Он до сих пор верит, что может победить Украину.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, пишет CNN.

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"На карту поставлено очень многое"

Бернс отметил важность запланированного наступления Украины, добавив, что "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много". По мнению американского чиновника, путин верит, что может победить Украину и Запад.

Директор ЦРУ отметил, что Украина продолжает защищать Донбасс, который, как утверждается в одном из обнародованных документов разведки, вероятно, заходит в тупик.

"Компания истощения россии на Донбассе, вероятно, заходит в тупик, препятствуя цели Москвы захватить весь регион в 2023 году", — цитирует CNN один из секретных документов.

Бернс добавил, что продолжение дальнейшей поддержки Украины со стороны США очень важно, в том числе путем обмена разведданными.

"Настоящие страны дают отпор. путин глубоко ошибался в своих предположениях относительно Украины до войны", — подчеркнул глава ЦРУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас время в полномасштабной войне не "играет" на стороне россии. путин ошибся в главном решении своей жизни, вместо пьедестала самого влиятельного человека мира стал подозреваемым в Гааге.

По сведениям Reuters, кремлевские элиты не верят в возможность победить Украину в полномасштабной войне. Но при этом российские чиновники уверены, что война будет продолжаться долгое время.