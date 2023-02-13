Нове відео страти вагнерівця кувалдою: коментар Євгена Пригожина

Пригожин запевнив, що страта на відео не справжня

Засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євген Пригожин прокоментував появу в соцмережах відео, на якому нібито відбувається страта кувалдою одного з бойовиків ПВК. Той заявив, що публікація відео є "жартом".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Коментар Пригожина

Пригожин, відповідаючи на запитання журналістів щодо відео, заявив, що це "діти розважаються", і натякнув, що у ПВК вже є чи ще будуть подібні ролики.

"Не сприймайте все так сумно. Діти розважаються. Ви думали, що фільм про Якущенка — односерійна драма "А зорі тут тихі", але, думаю, він більше схожий на "Сімнадцять миттєвостей весни". Якщо є бажання, можемо поділитися з вами наступною серією. Знайте, добро завжди переможе зло", — сказав він.

"Воскресіння" бойовика з "Вагнера"

Пізніше пресслужба Пригожина опублікувала відео із "страченим" бойовиком Дмитром Якущенком, на якому він живий. Коли саме знято кадри, невідомо, але на ньому ув'язнений стверджує, що було прощено ПВК.

"Коли я потрапив у полон, я наговорив багато х*йні, і мені дуже соромно, але це був єдиний спосіб вижити. Прийшовши з полону, я приніс багато цінної інформації, яка врятувала життя багатьом хлопцям, тому я був прощений, за що дуже вдячний", — сказав той на відео.

Реакція влади росії

Уповноважена з прав людини в росії Тетяна Москалькова пообіцяла звернутися до Слідчого комітету, щоб там перевірили справжність відео, на якому в'язня Дмитра Якущенка, який втік з ПВК "Вагнера", стратили кувалдою. Вона уточнила, що позасудові страти є неприпустимим і що ролик потрібно перевірити.

Нагадаємо, 13 лютого пов'язаний із ПВК "Вагнера" Telegram-канал GREY ZONE опублікував чергове відео страти кувалдою ув'язненого. Стверджується, що на кадрах — 44-річний уродженець Криму Дмитро Якущенко.

Його засудили до 19 років позбавлення волі за розбій та вбивство, з колонії він був завербований у ПВК "Вагнера" та відправлений на війну в Україну. Він здався в український полон за чотири дні, після чого встиг дати інтерв'ю українським ЗМІ, де казав, що одразу планував втекти. Як саме Якущенко знову опинився у бойовиків ПВК, невідомо.

За даними GREY ZONE, його вдарили у Дніпрі, після чого він одразу прокинувся у підвалі, де його стратили. Деякі ЗМІ стверджують, що Якущенка можна побачити на відео Міноборони про обмін полонених 1 грудня.