Евгений Пригожин заявил, что больше не вербует заключенных в ЧВК "Вагнера"

Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что больше не набирает в свою компанию заключенных. В то же время, появляется информация, что вербовкой заключенных на войну начало заниматься минобороны страны-агрессора.
Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.
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Российские журналисты обратились в пресс-службу Пригожина с просьбой прокомментировать информацию о прекращении вербовки заключенных российских тюрем в частную военную компанию "Вагнер". Они отмечают, "зеки" жалуются, мол, уже больше месяца ЧВК "Вагнера" не набирает новых заключенных на войну.
"Да действительно это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнера" полностью остановлен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – говорится в сообщении.
С чем связано решение приостановить набор – не сообщается.
Вербовка в тюрьмах продолжается
В то же время, по информации российских правозащитников, набирать заключенных на войну в Украине начали представители министерства обороны россии. К примеру, 5 февраля стало известно, что из кемеровской колонии минобороны вывезло 56 заключенных.
Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время украинские правоохранители расследуют ряд уголовных производств в отношении частных военных компаний, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или координируются высшим военным руководством россии. В частности, продолжается расследование по частной военной компании "Вагнера".
Офис Генерального прокурора 3 февраля сообщил о подозрении владельцу российской частной военной компании "Вагнер" и соратнику президента россии Евгению Пригожину. Продолжается досудебное расследование.
Также известно, что ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.
6 февраля Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина будет лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.
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