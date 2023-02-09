Евгений Пригожин заявил, что больше не вербует заключенных в ЧВК "Вагнера"

Евгений Пригожин уверяет, что его компания больше не вербует заключенных

Основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что больше не набирает в свою компанию заключенных. В то же время, появляется информация, что вербовкой заключенных на войну начало заниматься минобороны страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

Подробности

Российские журналисты обратились в пресс-службу Пригожина с просьбой прокомментировать информацию о прекращении вербовки заключенных российских тюрем в частную военную компанию "Вагнер". Они отмечают, "зеки" жалуются, мол, уже больше месяца ЧВК "Вагнера" не набирает новых заключенных на войну.

"Да действительно это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнера" полностью остановлен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – говорится в сообщении.

С чем связано решение приостановить набор – не сообщается.

Вербовка в тюрьмах продолжается

В то же время, по информации российских правозащитников, набирать заключенных на войну в Украине начали представители министерства обороны россии. К примеру, 5 февраля стало известно, что из кемеровской колонии минобороны вывезло 56 заключенных.

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в настоящее время украинские правоохранители расследуют ряд уголовных производств в отношении частных военных компаний, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или координируются высшим военным руководством россии. В частности, продолжается расследование по частной военной компании "Вагнера".

Офис Генерального прокурора 3 февраля сообщил о подозрении владельцу российской частной военной компании "Вагнер" и соратнику президента россии Евгению Пригожину. Продолжается досудебное расследование.

Также известно, что ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с этим США наложили санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.

6 февраля Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина будет лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.

Читайте также: Драка лягушки и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали