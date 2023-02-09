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Пригожин "божиться", що більше не вербує зеків до ПВК "Вагнера"

9 лютого 2023 12:55
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Євген Пригожин заявив, що більше не вербує ув'язнених у ПВК "Вагнера"
Євген Пригожин запевняє, що його компанія більше не вербує ув'язнених
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що більше не набирає до своєї компанії ув'язнених. Водночас з'являється інформація, що вербуванням в'язнів на війну почало займатися міноборони країни-агресорки. 

Про це повідомила пресслужба Євгена Пригожина.

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Подробиці

Російські журналісти звернулися до пресслужби Пригожина з проханням прокоментувати інформацію щодо припинення вербування в'язнів російських тюрем до приватної військової компанії "Вагнера". Вони зазначають, "зеки" жаліються, мовляв, вже понад місяць ПВК "Вагнера" не набирає нових в'язнів на війну. 

"Так, дійсно, це так. Набір в'язнів до ПВК "Вагнера" повністю зупинено. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", – йдеться у повідомленні. 

З чим пов'язане рішення зупинити набір – не повідомляється.

Вербування у в'язницях триває

Водночас, за інформацією російських правозахисників, набирати в'язнів на війну в Україну почали представники міністерства оборони рф. Наприклад, 5 лютого стало відомо, що з кемеровської колонії міноборони вивезло 56 ув'язнених.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора заявили, що наразі українські правоохоронці розслідують низку кримінальних проваджень щодо приватних військових компаній, які беруть учать у збройному конфлікті на боці російських угруповань або координуються вищим військовим керівництвом рф. Зокрема, триває розслідування щодо приватної військової компанії "Вагнера"

Офіс Генерального прокурора 3 лютого повідомив про підозру власнику російської приватної військової компанії "Вагнер" та соратнику президента рф Євгену Пригожину. Триває досудове розслідування.

Також відомо, що раніше Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. У зв'язку з цим США наклали санкції проти пов’язаних із нею фізичних та юридичних осіб.

6 лютого Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна лобіюватиме ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів. 

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