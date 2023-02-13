Новое видео казни вагнеровца кувалдой: комментарий Євгения Пригожина

"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой
Основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал появление в соцсетях видео, на котором якобы происходит казнь кувалдой одного из боевиков ЧВК. Тот заявил, что публикация видео является "шуткой".
Об этом сообщают российские СМИ.
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Комментарий Пригожина
Пригожин, отвечая на вопрос журналистов по поводу видео, заявил, что это "дети развлекаются", и намекнул, что у ЧВК уже есть или еще будут подобные ролики.
"Не воспринимайте все так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", — сказав он.
"Воскресение" боевика из "Вагнера"
Позже пресс-служба Пригожина опубликовала видео с "казненным" боевиком Дмитрием Якущенко, на котором он жив. Когда именно сняты кадры, неизвестно, но на нем заключенный утверждает, что был прощен ЧВК.
"Когда я попал в плен я наговорил много х*йни, и мне очень стыдно, но это был единственный способ выжить. Придя из плена я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что сильно благодарен", — сказал тот на видео.
Реакция властей рф
Уполномоченная по правам человека в рф Татьяна Москалькова пообещала обратиться в Следственный комитет, чтобы там проверили подлинность видео, на котором сбежавшего из ЧВК "Вагнера" заключенного Дмитрия Якущенко казнили кувалдой. Она уточнила, что внесудебные казни недопустимы и что ролик нужно проверить.
Напомним, 13 февраля связанный с ЧВК "Вагнера" Telegram-канал GREY ZONE опубликовал очередное видео казни кувалдой заключенного. Утверждается, что на кадрах — 44-летний уроженец Крыма Дмитрий Якущенко.
Его приговорили к 19 годам лишения свободы за разбой и убийство, из колонии он был завербован в ЧВК "Вагнера" и отправлен на войну в Украину. Он сдался в украинский плен через четыре дня, после чего успел дать интервью украинским СМИ, где говорил, что сразу планировал сбежать. Как именно Якущенко вновь оказался у боевиков ЧВК, неизвестно.
По данным GREY ZONE, его ударили в Днепре, после чего он сразу проснулся в подвале, где его казнили. Некоторые СМИ утверждают, что Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленных 1 декабря.