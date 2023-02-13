Новое видео казни вагнеровца кувалдой: комментарий Євгения Пригожина

Пригожин заверил, что казнь на видео не настоящая

Основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал появление в соцсетях видео, на котором якобы происходит казнь кувалдой одного из боевиков ЧВК. Тот заявил, что публикация видео является "шуткой".

Об этом сообщают российские СМИ.

Комментарий Пригожина

Пригожин, отвечая на вопрос журналистов по поводу видео, заявил, что это "дети развлекаются", и намекнул, что у ЧВК уже есть или еще будут подобные ролики.

"Не воспринимайте все так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", — сказав он.

"Воскресение" боевика из "Вагнера"

Позже пресс-служба Пригожина опубликовала видео с "казненным" боевиком Дмитрием Якущенко, на котором он жив. Когда именно сняты кадры, неизвестно, но на нем заключенный утверждает, что был прощен ЧВК.

"Когда я попал в плен я наговорил много х*йни, и мне очень стыдно, но это был единственный способ выжить. Придя из плена я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что сильно благодарен", — сказал тот на видео.

Реакция властей рф

Уполномоченная по правам человека в рф Татьяна Москалькова пообещала обратиться в Следственный комитет, чтобы там проверили подлинность видео, на котором сбежавшего из ЧВК "Вагнера" заключенного Дмитрия Якущенко казнили кувалдой. Она уточнила, что внесудебные казни недопустимы и что ролик нужно проверить.

Напомним, 13 февраля связанный с ЧВК "Вагнера" Telegram-канал GREY ZONE опубликовал очередное видео казни кувалдой заключенного. Утверждается, что на кадрах — 44-летний уроженец Крыма Дмитрий Якущенко.

Его приговорили к 19 годам лишения свободы за разбой и убийство, из колонии он был завербован в ЧВК "Вагнера" и отправлен на войну в Украину. Он сдался в украинский плен через четыре дня, после чего успел дать интервью украинским СМИ, где говорил, что сразу планировал сбежать. Как именно Якущенко вновь оказался у боевиков ЧВК, неизвестно.

По данным GREY ZONE, его ударили в Днепре, после чего он сразу проснулся в подвале, где его казнили. Некоторые СМИ утверждают, что Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленных 1 декабря.