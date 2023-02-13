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"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

13 февраля 2023 14:25
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Новое видео казни вагнеровца кувалдой: комментарий Євгения Пригожина
Пригожин заверил, что казнь на видео не настоящая
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал появление в соцсетях видео, на котором якобы происходит казнь кувалдой одного из боевиков ЧВК. Тот заявил, что публикация видео является "шуткой". 

Об этом сообщают российские СМИ

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Комментарий Пригожина

Пригожин, отвечая на вопрос журналистов по поводу видео, заявил, что это "дети развлекаются", и намекнул, что у ЧВК уже есть или еще будут подобные ролики. 

"Не воспринимайте все так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", сказав он. 

"Воскресение" боевика из "Вагнера"

Позже пресс-служба Пригожина опубликовала видео с "казненным" боевиком Дмитрием Якущенко, на котором он жив. Когда именно сняты кадры, неизвестно, но на нем заключенный утверждает, что был прощен ЧВК.

"Когда я попал в плен я наговорил много х*йни, и мне очень стыдно, но это был единственный способ выжить. Придя из плена я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что сильно благодарен", — сказал тот на видео. 

Реакция властей рф

Уполномоченная по правам человека в рф Татьяна Москалькова пообещала обратиться в Следственный комитет, чтобы там проверили подлинность видео, на котором сбежавшего из ЧВК "Вагнера" заключенного Дмитрия Якущенко казнили кувалдой. Она уточнила, что внесудебные казни недопустимы и что ролик нужно проверить.

Напомним, 13 февраля связанный с ЧВК "Вагнера" Telegram-канал GREY ZONE опубликовал очередное видео казни кувалдой заключенного. Утверждается, что на кадрах — 44-летний уроженец Крыма Дмитрий Якущенко. 

Его приговорили к 19 годам лишения свободы за разбой и убийство, из колонии он был завербован в ЧВК "Вагнера" и отправлен на войну в Украину. Он сдался в украинский плен через четыре дня, после чего успел дать интервью украинским СМИ, где говорил, что сразу планировал сбежать. Как именно Якущенко вновь оказался у боевиков ЧВК, неизвестно. 

По данным GREY ZONE, его ударили в Днепре, после чего он сразу проснулся в подвале, где его казнили. Некоторые СМИ утверждают, что Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленных 1 декабря. 

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