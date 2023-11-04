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Дівчина, викрадення якої бойовиками ХАМАС сколихнуло світ, може не побачити тяжкохвору матір

4 листопада 2023 23:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Дівчина, викрадення якої бойовиками ХАМАС сколихнуло світ, може не побачити тяжкохвору матір
Жителька Ізраїлю Ноа Аргамані під час викрадення бойовиками ХАМАС. Фото: скриншот з відео Dailymail
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ноа Аргамані була викрадена на музичному фестивалі Supernova під час вторгнення ХАМАС в Ізраїль  7 жовтня. В мережі швидко поширилося відео, де вона благає про допомогу. Її батько висловив побоювання, що дівчина може не побачити матір Ліору, у якої рак мозку.

Про це повідомляє Dailymail.

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Викрадена дівчина може більше не побачити матір 

Батько дівчини біля ліжка своєї дружини в лікарні в Тель-Авіві сказав, що він найбільше боїться, що Ноа та її мати більше ніколи не побачать одна одну. Ноа була зі своїм хлопцем Аві Натаном, коли ХАМАС увірвався на фестиваль, убивши 260 відвідувачів.

"Моя дружина не в найкращому стані, лікарі не покладають на неї надії. Це справді важкий час для нас як для сім’ї, і ми намагаємося його пережити", — сказав Яков.

Його донька брала на себе велику частину відповідальності за догляд за матір’ю, організовуючи її лікування. Стан здоров'я Ліори погіршився після викрадення дочки.

"Я сподіваюся, що Ноа буде звільнена з Гази, щоб побачити свою матір, поки не буде надто пізно", — зазначив Яков.

Ноа у полоні
Ноа у полоні. Фото Dailymail

Він вірить у стійкість своєї доньки і вважає, що завдяки діалогу сторони можуть досягти перемир'я і уникнути смертей у конфлікті.

"Я хочу, щоб усі з усіх інших країн об’єдналися заради миру, тиші та злагоди. Це дуже прикро, всі смерті нічого не додають ні нам, ні їм", — додав Яков.

Нагадаємо, ізраїльські військові визнали завдання удару біля лікарні Аль-Шіфа в Секторі Гази. За словами очевидців, були вбито та поранено десятки людей.

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