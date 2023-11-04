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Ізраїль визнав завдання удару по кареті швидкої допомоги у Секторі Гази

4 листопада 2023 09:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ізраїль визнав завдання удару по кареті швидкої допомоги у Секторі Гази
Карета швидкої допомоги в Секторі Гази. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ізраїльські військові визнали завдання удару біля лікарні Аль-Шіфа в Секторі Гази. За словами очевидців, були вбито та поранено десятки людей.

Про це повідомили в CNN.

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На відео з місця події видно, як кілька закривавлених людей лежать на землі біля машини швидкої допомоги. За даними органів охорони здоров'я ХАМАСу, внаслідок цього удару 15 людей загинули, а 50 отримали поранення.

Своєю чергою, Ізраїль заявив, що націлився на машину швидкої допомоги, оскільки її використовував ХАМАС.

"Літак ЦАХАЛу завдав удару по машині швидкої допомоги, яка була ідентифікована силами як така, що використовувалася терористичним осередком ХАМАС у безпосередній близькості від їхньої позиції в зоні бойових дій. Кілька бойовиків ХАМАСу були вбиті під час удару", — йдеться в повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю додали, що ХАМАС активно використовує карети швидкої допомоги для переміщення своїх бійців.

Раніше ми повідомляли, що президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна скинула мільйон листівок з проханням до палестинців. Їх закликали покинути Газу.

Нагадуємо, що ізраїльська армія увійшла в сектор Гази, і розпочала міські бої. Наразі ЦАХАЛ оточує місто, щоб завершити підготовку до штурму.

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