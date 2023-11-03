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Ізраїль скинув листівки для палестинців із закликом покинути Газу

3 листопада 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ізраїль скинув листівки для палестинців із закликом покинути Газу
Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що його країна скинула мільйон листівок з проханням до палестинців. Їх закликали покинути Газу.

Про це Ісаак Герцог сказав під час спільної пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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Герцог наголосив, що мирні жителі повинні виїхати із зони бойових дій у секторі Гази. За його словами, Ізраїль дотримується міжнародних норм права, сповіщаючи цивільних осіб перед здійсненням атак.

"Ми маємо право на самооборону, ми хочемо, щоб ви вийшли з приміщень, звідки по наших людях стріляють ракети, гармати, бомби та міномети. Шість мільйонів "СМС-ок", чотири мільйони телефонних дзвінків і 1,2 мільйона брошур говорять самі за себе — ми захищаємо цивільне населення, яке виїжджає в безпечні зони", — додав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб тиснути на уряд країни через наступ в секторі Гази сьогодні, 3 листопада. Зазначається, що наразі у світі зростає рівень міжнародного засудження через збільшення кількості жертв серед мирних жителів. 

Також ми писали, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрівся з військовим кабінетом Ізраїлю в Тель-Авіві, прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, а також президентом Ісааком Герцогом. Його супроводжує нещодавно затверджений посол США в Ізраїлі Джек Лью.

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