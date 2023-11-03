Блінкен зустрівся з військовим кабінетом Ізраїлю та Нетаньягу

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрівся з військовим кабінетом Ізраїлю в Тель-Авіві, прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, а також президентом Ісааком Герцогом. Його супроводжує нещодавно затверджений посол США в Ізраїлі Джек Лью.

Про це повідомляє CNN.

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Це третій візит Блінкена до Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.

У коментарях для ЗМІ перед від'їздом із Вашингтона держсекретар США сказав, що планує поговорити з ізраїльським урядом про триваючу кампанію проти терористичної організації ХАМАС, а також кроки, які необхідно вжити для захисту цивільних осіб.

За інформацією CNN, Блінкен підштовхуватиме Ізраїль до призупинення бойових дій, щоб забезпечити посередництво.

Зустріч Блінкена та президента Ізраїлю

Держсекретар США заявив президенту Ізраїлю Ісааку Герцогу, що його країна підтримує Ізраїль і що цивільні особи в Газі мають бути захищені.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та президент Ізраїлю Ісаак Герцог. Фото: Jonathan Ernst/Reuters

"Ми твердо стоїмо на тому, що Ізраїль має не тільки право, але й обов'язок захищати себе і зробити все можливе, щоб гарантувати, що день 7 жовтня ніколи не повториться. Те, як Ізраїль це зробить, має значення. І дуже важливо, щоб, коли йдеться про захист цивільних осіб, які потрапили під перехресний вогонь ХАМАСу, було зроблено все можливе, щоб захистити їх і надати допомогу тим, хто її так відчайдушно потребує і хто жодним чином не несе відповідальності за те, що сталося 7 жовтня", — сказав Блінкен.

Герцог подякував Блінкену за його "моральну ясність".

Він звернув увагу на протестувальників, що вимагали дій зі звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.

"Ми серцем відчуваємо їхню підтримку. Наше серце з ними. Ми розуміємо їх. Ми хочемо їх негайного звільнення", — наголосив президент Ізраїлю.

Сторони зазначили, що щомиті думають про заручників.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб повернути їх назад безпечно, щоб вони були разом зі своїми сім'ями і коханими", — сказав Блінкен.

Герцог намагався підкреслити, що Ізраїль дотримується міжнародного гуманітарного права, показавши Блінкену листівку — 1,2 мільйона з яких, за його словами, були надіслані жителям Гази.

"Ми зробили шість мільйонів текстових повідомлень і чотири мільйони телефонних дзвінків жителям Гази відповідно до норм міжнародного права, де ми попередили громадян заздалегідь, в тому числі перед атакою на Джабалію", — сказав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб тиснути на уряд країни через наступ в секторі Гази сьогодні, 3 листопада. Зазначається, що наразі у світі зростає рівень міжнародного засудження через збільшення кількості жертв серед мирних жителів.

Також ми писали, що палата представників США ухвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Водночас згадки про Україну зовсім не було.