Блинкен встретился с военным кабинетом Израиля и Нетаньяху

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с военным кабинетом Израиля в Тель-Авиве, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также президентом Исааком Герцогом. Его сопровождает недавно утвержденный посол США в Израиле Джек Лью.

Об этом сообщает CNN.

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Это третий визит Блинкена в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября.

В комментариях для СМИ перед отъездом из Вашингтона госсекретарь США сказал, что планирует поговорить с израильским правительством о продолжающейся кампании против террористической организации ХАМАС, а также шагах, которые необходимо предпринять для защиты гражданских лиц.

По информации CNN, Блинкен будет подталкивать Израиль к приостановке боевых действий для обеспечения посредничества.

Встреча Блинкена и президента Израиля

Госсекретарь США заявил президенту Израиля Исааку Герцогу, что его страна поддерживает Израиль и гражданские лица в Газе должны быть защищены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Исаак Герцог. Фото: Jonathan Ernst/Reuters

"Мы твердо стоим на том, что Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя и сделать все возможное, чтобы гарантировать, что день 7 октября никогда не повторится. То, как Израиль это сделает, имеет значение. И очень важно, чтобы, когда речь идет о защите гражданских лиц, попавших под перекрестный огонь ХАМАСа, было сделано все возможное, чтобы защитить их и оказать помощь тем, кто в ней так отчаянно нуждается, и кто никоим образом не несет ответственности за то, что произошло 7 октября", — сказал Блинкен.

Герцог поблагодарил Блинкена за его "нравственную ясность".

Он обратил внимание на протестующих, требовавших действий по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАСом.

"Мы сердцем чувствуем их поддержку. Наше сердце с ними. Мы понимаем их. Мы хотим их немедленного освобождения", — подчеркнул президент Израиля.

Стороны отметили, что ежесекундно думают о заложниках.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы вернуть их обратно безопасно, чтобы они были вместе со своими семьями и любимыми", — сказал Блинкен.

Герцог пытался подчеркнуть, что Израиль придерживается международного гуманитарного права, показав Блинкену листовку — 1,2 миллиона из которых, по его словам, были отправлены жителям Газы.

"Мы сделали шесть миллионов текстовых сообщений и четыре миллиона телефонных звонков жителям Газы в соответствии с нормами международного права, где мы предупредили граждан заранее, в том числе перед атакой на Джабалию", — сказал он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы давить на правительство страны из-за наступления в секторе Газа сегодня, 3 ноября. Отмечается, что в настоящее время в мире растет уровень международного осуждения из-за увеличения количества жертв среди мирных жителей.

Также мы писали, что Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.