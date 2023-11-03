Палата представників США схвалила військову допомогу Ізраїлю, але без згадки про Україну

Палата представників США. Фото: АР

Палата представників США ухвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Водночас згадки про Україну зовсім не було.

Про це повідомляє The New York Times.

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Згідно з документом, Ізраїль отримає допомогу на 14,3 млрд доларів. Законопроєкт підтримали 226 членів Палати, ще 196 — проголосували проти. ЗМІ наголошують, що це поганий результат, адже всі попередні пакети допомоги Ізраїлю користувалися широкою підтримкою.

Передбачається, що основна частина коштів піде на озброєння для Ізраїлю, зокрема, 4 млрд доларів — на системи ПРО Залізний купол і Праща Давида. Ще 200 млн доларів передбачено на захист американського персоналу та евакуацію громадян США. Водночас у законопроєкті не врахували гуманітарну допомогу Газі, про яку просив Джо Байден.

До слова, Сенат може відхилити ухвалений Палатою законопроєкт і замість нього розробити власний двопартійний проєкт закону. Про це заявив сенатор від Демократичної партії Чак Шумер, який анонсував законопроєкт із допомогою й Ізраїлю, й Україні

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що президент США Джо Байден може накласти вето на законопроєкт, запропонований республіканцями Палати представників. Він стосується надання допомоги Ізраїлю, яка буде оплачена шляхом скорочення коштів для Служби внутрішніх доходів.