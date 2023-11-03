Палата представителей США одобрила военную помощь Израилю, но без упоминания об Украине

Палата представителей США. Фото: АР

Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.

Об этом сообщает The New York Times.

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Согласно документу, Израиль получит помощь на 14,3 млрд долларов. Законопроект поддержали 226 членов Палаты, еще 196 проголосовали против. СМИ подчеркивают, что это плохой результат, ведь все предыдущие пакеты помощи в Израиле пользовались широкой поддержкой.

Предполагается, что основная часть средств пойдет на вооружение для Израиля, в частности, 4 млрд долларов — на системы ПРО Железный купол и Праща Давида. Еще 200 млн долларов предусмотрено в защиту американского персонала и эвакуацию граждан США. В то же время, в законопроекте не учли гуманитарную помощь Газе, о которой просил Джо Байден.

К слову, Сенат может отклонить принятый Палатой законопроект и вместо него разработать собственный двухпартийный проект закона. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Чак Шумер, анонсировавший законопроект с помощью и Израиля, и Украины

Напомним, что недавно мы писали, что президент США Джо Байден может наложить вето на законопроект, предложенный республиканцами Палаты представителей. Он касается оказания помощи Израилю, которая будет оплачена путем сокращения средств для Службы внутренних доходов.