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Израиль сбросил открытки для палестинцев с призывом покинуть Газу

3 ноября 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Израиль сбросил открытки для палестинцев с призывом покинуть Газу
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Израиля Исаак Герцог. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.

Об этом Исаак Герцог сказал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Герцог подчеркнул, что мирные жители должны уехать из зоны боевых действий в секторе Газа. По его словам, Израиль соблюдает международные нормы права, извещая гражданских лиц перед совершением атак.

"Мы имеем право на самооборону, мы хотим, чтобы вы вышли из помещений, откуда по нашим людям стреляют ракеты, пушки, бомбы и минометы. Шесть миллионов "СМС-ок", четыре миллиона телефонных звонков и 1,2 миллиона брошюр говорят сами за себя — мы защищаем гражданское население, которое выезжает в безопасные зоны", — добавил он.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы давить на правительство страны из-за наступления в секторе Газа сегодня, 3 ноября. Отмечается, что в настоящее время в мире растет уровень международного осуждения из-за увеличения количества жертв среди мирных жителей.

Также мы писали, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен встретился с военным кабинетом Израиля в Тель-Авиве, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также президентом Исааком Герцогом. Его сопровождает недавно утвержденный посол США в Израиле Джек Лью.

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