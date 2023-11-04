Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Израиль признал нанесение удара по карете скорой помощи в секторе Газа arrow

Израиль признал нанесение удара по карете скорой помощи в секторе Газа

4 ноября 2023 09:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Израиль признал нанесение удара по карете скорой помощи в секторе Газа
Карета скорой помощи в секторе Газа. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Израильские военные признали нанесение удара у больницы Аль-Шифа в Секторе Газы. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.

Об этом сообщили в CNN.

Читайте также:

Израиль признал авиаудар по карете скорой помощи

На видео с места происшествия видно, как несколько окровавленных людей лежат на земле у скорой помощи. По данным органов здравоохранения ХАМАСа, в результате этого удара 15 человек погибли, а 50 получили ранения.

В свою очередь, Израиль заявил, что нацелился на машину скорой помощи, поскольку ее использовал ХАМАС.

"Самолет ЦАХАЛ нанес удар по машине скорой помощи, которая была идентифицирована силами как использовавшаяся террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий. Несколько боевиков ХАМАС были убиты во время удара", — говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля добавили, что ХАМАС активно использует кареты скорой помощи для перемещения своих бойцов.

Ранее мы сообщали, что президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.

Напоминаем, что израильская армия вошла в сектор Газа и начала городские бои. В настоящее время ЦАХАЛ окружает город, чтобы завершить подготовку к штурму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме