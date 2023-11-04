Израиль признал нанесение удара по карете скорой помощи в секторе Газа

Карета скорой помощи в секторе Газа. Фото: CNN

Израильские военные признали нанесение удара у больницы Аль-Шифа в Секторе Газы. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.

Об этом сообщили в CNN.

Читайте также:

Израиль признал авиаудар по карете скорой помощи

На видео с места происшествия видно, как несколько окровавленных людей лежат на земле у скорой помощи. По данным органов здравоохранения ХАМАСа, в результате этого удара 15 человек погибли, а 50 получили ранения.

В свою очередь, Израиль заявил, что нацелился на машину скорой помощи, поскольку ее использовал ХАМАС.

"Самолет ЦАХАЛ нанес удар по машине скорой помощи, которая была идентифицирована силами как использовавшаяся террористической ячейкой ХАМАС в непосредственной близости от их позиции в зоне боевых действий. Несколько боевиков ХАМАС были убиты во время удара", — говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля добавили, что ХАМАС активно использует кареты скорой помощи для перемещения своих бойцов.

Ранее мы сообщали, что президент Израиля Исаак Герцог заявил, что его страна сбросила миллион листовок с просьбой к палестинцам. Их призвали покинуть Газу.

Напоминаем, что израильская армия вошла в сектор Газа и начала городские бои. В настоящее время ЦАХАЛ окружает город, чтобы завершить подготовку к штурму.