Девушка, похищение которой боевиками ХАМАС всколыхнуло мир, может не увидеть тяжелобольную мать

Жительница Израиля Ноа Аргамани во время похищения боевиками ХАМАС. Фото: скриншот с видео Dailymail

Ноа Аргамани была украдена на музыкальном фестивале Supernova во время вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября. В сети быстро распространилось видео, где она просит о помощи. Ее отец выразил опасение, что девушка может не увидеть мать Лиору, у которой рак мозга.

Об этом сообщает Dailymail .

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Похищенная девушка может больше не увидеть мать

Отец девушки у постели своей жены в больнице в Тель-Авиве сказал, что он больше всего боится, что Ноа и ее мать больше никогда не увидят друг друга. Ноа была со своим парнем Ави Натаном, когда ХАМАС ворвался на фестиваль, убив 260 посетителей.

"Моя жена не в лучшем состоянии, врачи не возлагают на нее надежды. Это действительно тяжелое время для нас как для семьи, и мы пытаемся его пережить", — сказал Яков.

Его дочь брала на себя большую часть ответственности за уход за матерью, организовав ее лечение. Состояние здоровья Лиоры ухудшилось после похищения дочери.

"Я надеюсь, что Ноа будет освобождена из Газы, чтобы увидеть свою мать, пока не будет слишком поздно", — отметил Яков.

Ноа в плену. Фото Dailymail

Он верит в стойкость своей дочери и считает, что благодаря диалогу стороны могут добиться перемирия и избежать смертей в конфликте.

"Я хочу, чтобы все из других стран объединились ради мира, тишины и согласия. Это очень досадно, все смерти ничего не добавляют ни нам, ни им", — добавил Яков.

Напомним, израильские военные признали нанесение удара возле больницы Аль-Шифа в секторе Газа. По словам очевидцев, были убиты и ранены десятки человек.