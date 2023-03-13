Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина arrow

Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина

13 березня 2023 19:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
На Балі можуть скасувати спрощений візовий режим для громадян України та рф
Такі кроки пов'язані зі злочинністю і поведінкою туристів
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Невдовзі на острові Балі можуть скасувати спрощений візовий режим для туристів з України та рф. Влада Індонезії пояснює це поганою поведінкою та злочинною діяльністю відвідувачів з цих країн.

Про це інформує The Jakarta Post.

Читайте також:

Деталі

Видання пише, що із відповідною пропозицією виступив губернатор острову Ваян Костер. Він запропонував міністерству закордонних справ і міністерству юстиції та прав людини скасувати візи по прибуттю для відвідувачів із рф та України.

"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців", — заявив Костер.

За його словами, він отримав багато скарг про те, що туристи з двох країн, які зараз воюють, зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу в популярному світовому туристичному напрямку.

"Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати", — сказав Костер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Індонезії на острові Ява прокинувся вулкан Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:03 В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

19:00 В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

18:49 До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб

18:27 "Шахтар" намагався підписати Артема Довбика — скільки пропонував

18:25 На Харківщині знайшли понад 70 мін "пелюсток", залишених окупантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 В Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

17:58Стало відомо, під яким номером виступатимуть TVORCHI у фіналі "Євробачення-2023"

17:55 Один із найкращих футболістів планети може змінити клуб: його дружина натякнула

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Актуальне по темі

None 13 Березень 19:03

В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

None 13 Березень 18:52

В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

None 13 Березень 18:49

До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб

None 13 Березень 18:27

"Шахтар" намагався підписати Артема Довбика — скільки пропонував

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB