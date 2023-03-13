На Балі можуть скасувати спрощений візовий режим для громадян України та рф

Такі кроки пов'язані зі злочинністю і поведінкою туристів

Невдовзі на острові Балі можуть скасувати спрощений візовий режим для туристів з України та рф. Влада Індонезії пояснює це поганою поведінкою та злочинною діяльністю відвідувачів з цих країн.

Про це інформує The Jakarta Post.

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Видання пише, що із відповідною пропозицією виступив губернатор острову Ваян Костер. Він запропонував міністерству закордонних справ і міністерству юстиції та прав людини скасувати візи по прибуттю для відвідувачів із рф та України.

"Я написав листа до міністерств з проханням скасувати візовий режим для росіян і українців", — заявив Костер.

За його словами, він отримав багато скарг про те, що туристи з двох країн, які зараз воюють, зловживають своїми туристичними візами, щоб знайти роботу в популярному світовому туристичному напрямку.

"Чому саме ці дві країни? Наразі вони перебувають у стані війни, тому вони приїжджають на Балі не лише як туристи, але й для того, щоб працювати", — сказав Костер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Індонезії на острові Ява прокинувся вулкан Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.