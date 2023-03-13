На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и рф

Для украинцев и россиян могут отменить упрощенный визовый режим на Бали: в чем причина
Вскоре на острове Бали могут отменить упрощенный визовый режим для туристов из Украины и россии. Власти Индонезии объясняют это плохим поведением и преступной деятельностью посетителей из этих стран.
Об этом информирует The Jakarta Post.
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Издание пишет, что с соответствующим предложением выступил губернатор острова Ваян Костер. Он предложил министерству иностранных дел и министерству юстиции и прав человека отменить визы по прибытию для посетителей из рф и Украины.
"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев", — заявил Костер.
По его словам, он получил много жалоб о том, что туристы из двух воюющих стран злоупотребляют своими туристическими визами, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении.
"Почему именно эти две страны? Сейчас они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", — сказал Костер.
Напомним, ранее мы писали, что в Индонезии на острове Ява проснулся вулкан Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.