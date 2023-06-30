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До Білорусі прилетів вантажний літак, пов'язаний із ПВК "Вагнер"

30 червня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
До Білорусі прилетів вантажний літак, пов'язаний із ПВК "Вагнер"
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Yulia Morozova
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Літак, який регулярно возив "вагнерівців" у Африці, прилетів до столиці Білорусі. Саме там мають перебувати Євген Пригожин та його найманці.

Про це повідомили Telegram-канали Gulagu.net та "Беларускі Гаюн".

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До аеропорту в Мінську прилетів вантажний літак Ан-124.

Цей літак пов’язують із приватною військовою компанією "Вагнер".

Так, він регулярно літав до Сирії та ЦАР, де перевозив найманців пригожинської приватної військової компанії.

Gulagu.net про "вагнерівський" літак
Gulagu.net про "вагнерівський" літак

За це він потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки.

Навіщо літак прилетів у Білорусь

Згідно із паспортними даними, Ан-124 може перевозити за один раз до 880 повністю споряджених військових.

Імовірно, "вагнерівців" планують вивезти із Білорусі до Уганди, бо саме звідти, транзитом через Москву, прилетів літак до Мінська.

"Беларускі Гаюн" про "вагнерівський" літак
"Беларускі Гаюн" про "вагнерівський" літак

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому вдалось вмовити російського диктатора Володимира Путіна "не знищувати Пригожина". Саме тому власник ПВК "Вагнер" та його найманці після невдалого бунту відправилися до Білорусі.

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