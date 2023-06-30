В Беларусь прилетел грузовой самолет, связанный с ЧВК "Вагнер"
Самолет, регулярно возивший "вагнеровцев" в Африке, прилетел в столицу Беларуси. Там должны находиться Евгений Пригожин и его наемники.
Об этом сообщили Telegram-каналы Gulagu.net и "Беларускі Гаюн".
Самолет из Москвы
В аэропорт в Минске прилетел грузовой самолет Ан-124.
Этот самолет связывается с частной военной компанией "Вагнер".
Да, он регулярно летал в Сирию и ЦАР, где перевозил наемников пригожинской частной военной компании.
За это он попал в санкции Соединенных Штатов Америки.
Зачем самолет прилетел в Беларусь
Согласно паспортным данным, Ан-124 может перевозить за один раз в 880 полностью снаряженных военных.
Вероятно, "вагнеровцев" планируют вывезти из Беларуси в Уганду, потому что именно оттуда, транзитом через Москву, прилетел самолет в Минск.
Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось уговорить российского диктатора Владимира Путина "не уничтожать Пригожина". Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнер" и его наемники после неудачного бунта отправились в Беларусь.