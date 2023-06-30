В Беларусь прилетел грузовой самолет, связанный с ЧВК "Вагнер"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Юлия Морозова

Самолет, регулярно возивший "вагнеровцев" в Африке, прилетел в столицу Беларуси. Там должны находиться Евгений Пригожин и его наемники.

Об этом сообщили Telegram-каналы Gulagu.net и "Беларускі Гаюн".

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В аэропорт в Минске прилетел грузовой самолет Ан-124.

Этот самолет связывается с частной военной компанией "Вагнер".

Да, он регулярно летал в Сирию и ЦАР, где перевозил наемников пригожинской частной военной компании.

Gulagu.net о "вагнеровском" самолете

За это он попал в санкции Соединенных Штатов Америки.

Зачем самолет прилетел в Беларусь

Согласно паспортным данным, Ан-124 может перевозить за один раз в 880 полностью снаряженных военных.

Вероятно, "вагнеровцев" планируют вывезти из Беларуси в Уганду, потому что именно оттуда, транзитом через Москву, прилетел самолет в Минск.

"Белорусский Гаюн" о "вагнеровском" самолете

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось уговорить российского диктатора Владимира Путина "не уничтожать Пригожина". Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнер" и его наемники после неудачного бунта отправились в Беларусь.