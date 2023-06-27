Лукашенко розповів, як йому вдалось переконати Путіна "не знищувати" Пригожина

Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото: google.com

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому вдалось вмовити російського диктатора Володимира Путіна "не знищувати Пригожина". Він наголосив, що поганий мир кращий за будь-яку війну.

Про це Олександр Лукашенко заявив під час вручення генеральських погонів у Палаці незалежності.

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Лукашенко заявив, що думав чи розповідати про це на весь загал, проте після того, як російські ЗМІ "почали засуджувати Путіна, вимагати від нього не припиняти кримінальні справи, ловити, мочити, саджати", то він вирішив розповісти "правду". Це він вмовив російського диктатора "не знищувати Пригожина".

"Я запропонував Путіну не поспішати. Давай, кажу, поговоримо з Пригожиним, із командирами його. На що він мені сказав: "Слухай, Саша, марно. Він навіть слухавки не бере, ні з ким розмовляти не хоче", — розповів Лукашенко.

Він все ж наголосив, що спробує зв'язатись з ватажком "вагнерівців" та домовитись про "врегулювання ситуації".

"Я запитую: "Де він?" — "У Ростові". Я кажу: "Добре. Поганий мир кращий за будь-яку війну. Не поспішай. Я спробую з ним зв'язатися". Він укотре каже: "Це марно". Я кажу: "Добре, почекай". Десь ми розмовляли, напевно, з пів години. Потім він мене поінформував, що на фронті. Пам'ятаю його слова: "Ти знаєш, а на фронті, як не дивно, краще, ніж будь-коли було". Я кажу: "Ось бачиш, не все так сумно", — розповів білоруський диктатор.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко похвалився, як помирив Євгена Пригожина з Володимиром Путіним. Однак попри це білоруський диктатор не вважає себе героєм.