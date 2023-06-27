Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Путина "не уничтожать" Пригожина

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: google.com

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему удалось уговорить российского диктатора Владимира Путина "не уничтожать Пригожина". Он подчеркнул, что плохой мир лучше любой войны.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время вручения генеральских погон во Дворце независимости.

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Лукашенко заявил, что думал или рассказывать об этом во всю, однако после того, как российские СМИ "начали осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать", то он решил рассказать "правду". Это он уговорил российского диктатора "не уничтожать Пригожина".

"Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, напрасно. Он даже трубки не берет, ни с кем разговаривать не хочет", — рассказал Лукашенко.

Он все же подчеркнул, что попытается связаться с предводителем "вагнеровцев" и договориться об "урегулировании ситуации".

"Я спрашиваю: "Где он?" — "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Плохой мир лучше любой войны. Не спеши. Я попробую с ним связаться". Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно". Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было". Я говорю: "Вот видишь, не все так грустно", — рассказал белорусский диктатор.

Напомним, недавно Александр Лукашенко похвастался, как помирил Евгения Пригожина с Владимиром Путиным. Однако, несмотря на это, белорусский диктатор не считает себя героем.