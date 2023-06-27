Міністр оборони Білорусі прийшов на доповідь до Лукашенка з ядерною бомбою

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Фото: Belta

У вівторок, 27 червня, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін приніс на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком копію найпершої ядерної бомби з СРСР. Натомість білоруський диктатор сказав, що це просто "символічний подарунок".

Про це повідомляє білоруське медіа Белта.

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У вівторок, 27 червня, Віктор Хрєнін прибув на доповідь Олександра Лукашенка з дивною валізкою. Коли Лукашенко спитав, чи не приніс він бомбу, міністр оборони відповів: "Так точно!".

"Дозвольте вам вручити символічно — першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі", — сказав Віктор Хренін.

Лукашенко зауважив, що бомба стара, адже сучасна виглядає по-іншому і хвилюватися немає чому, оскільки це просто "символічний подарунок".

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко похвалився, як помирив Євгена Пригожина з Володимиром Путіним. Однак попри це білоруський диктатор не вважає себе героєм.