Підкидають трупи: Лукашенко поскаржився на сусідів

Олександр Лукашенко. Фото: "Известия"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на "провокації", які нібито влаштовують сусідні країни, щоб розхитати білоруський режим. Як стверджує диктатор, сусіди підкидають йому через кордон трупи та лякають безпілотниками.

Ці жахливі подробиці Лукашенко озвучив під час свого виступу у вівторок, 27 червня, повідомляють білоруські ЗМІ.

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За словами білоруського диктатора, злий колективний Захід озброївся на мирну Білорусь: НАТО влаштовує провокації, а українці навіщось мінують свої кордони та будують на них фортифікаційні споруди.

"Практично щодня органи прикордонної служби фіксують різного роду провокації на державному кордоні від країн-сусідів — від підкидання трупів до навмисних зальотів безпілотних літальних апаратів на територію Білорусі. Одночасно триває зведення стін та різноманітних загороджень на кордоні, з українського боку. Кордон так уже посмугували, так зміцнили, що далі нікуди", — поскаржився Лукашенко.

Від Бреста до Владивостока

В умовах такої незрозумілої ворожості білорусам неминуче доведеться захищати свою вітчизну, заявив президент. При цьому білоруська вітчизна, на думку Лукашенка, тягнеться аж до Далекого Сходу.

"Ми повинні бути сильнішими за ту загрозу, яка знову нависає тінню над нашою землею. І знову із Заходу. Як бачите, історія повторюється. Говорячи про силу, я в останню чергу думаю про технічні можливості. Вони є. Набагато важливіша згуртованість наших рядів і відданість вітчизні. А наша вітчизна — від Бреста до Владивостока", — похвалився Олександр Лукашенко.

Також у своєму виступі Лукашенко попросив не вважати його героєм за посередництво у врегулюванні кризи, пов'язаної з бунтом ПВК "Вагнер", і повідомив, що привів армію РБ у повну бойову готовність.

Нагадаємо, білоруський диктатор виступив посередником у переговорах між Кремлем та Євгеном Пригожиним під час бунту ПВК "Вагнер". За підсумками перемовин, Пригожин із частиною найманців нібито має перебазуватися до Білорусі.