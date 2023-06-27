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У Білорусь летить літак Пригожина, — ЗМІ

27 червня 2023 07:58
оновлено: 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білорусь летить літак Пригожина, — ЗМІ
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

До білоруської столиці летить літак засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Наразі він заходить на посадку в Мінську.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

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Літак Пригожина у Мінську

За інформацією ЗМІ, літак Пригожина заходить на посадку у Національному аеропорту Мінськ.

"Посадка бізнес-джета з рег. номером RA-02795 очікується через 10-15 хвилин", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

О 7:40 літак Євгена Пригожина з номером RA-02795 здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.

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Допис "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

Нагадаємо, Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.

Також ми писали, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

Додамо, Євген Пригожин залишається під слідством у справі про бунт його бійців у Російській Федерації. Наразі триває розслідування.

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