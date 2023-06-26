Пригожин залишається під слідством через бунт "вагнерівців" у РФ, — ЗМІ
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин залишається під слідством у справі про бунт його бійців у Російській Федерації. Наразі триває розслідування.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пригожин під слідством
"Як стало відомо, на ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту, головним фігурантом якого став засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим управлінням ФСБ Росії", — йдеться у повідомленні.
Справа проти Пригожина була порушена 23 червня. Про припинення кримінального переслідування оголосили після переговорів з ним самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Наглядове відомство повідомило росЗМІ, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває.
Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.
Також ми писали, що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".
Додамо, серед пунктів угоди між Євгеном Пригожиним та російською владою є зміна керівництва Міноборони РФ. Сергія Шойгу, за чутками, міг би замінити Олексій Дюмін.