Пригожин залишається під слідством через бунт "вагнерівців" у РФ, — ЗМІ

Засновник ПВК "Вагнер". Фото: Press service of "Concord"/Handout via REUTERS

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин залишається під слідством у справі про бунт його бійців у Російській Федерації. Наразі триває розслідування.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пригожин під слідством

"Як стало відомо, на ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту, головним фігурантом якого став засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим управлінням ФСБ Росії", — йдеться у повідомленні.

Справа проти Пригожина була порушена 23 червня. Про припинення кримінального переслідування оголосили після переговорів з ним самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Наглядове відомство повідомило росЗМІ, що постанову про порушення кримінальної справи поки що не скасовано, а розслідування заколоту триває.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

Також ми писали, що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Додамо, серед пунктів угоди між Євгеном Пригожиним та російською владою є зміна керівництва Міноборони РФ. Сергія Шойгу, за чутками, міг би замінити Олексій Дюмін.