Бунт Пригожина: У США заявили, що він не виправдав їх очікування

Найманці ПВК "Вагнер" та ватажок Євген Пригожин. Фото: google

В американській розвідці заявили, що військовий переворот, який відбувся 24 червня в Росії, не виправдав їхні очікування. Там вважали, що бунт буде "більш кривавішим".

Про це повідомляє CNN.

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Реакція США на бунт Пригожина

"Я знаю, що, за нашими оцінками, вона мала бути набагато більш жорстокою і кривавою", — сказав анонімний чиновник США.

Він, як стверджує, був здивований тим, що російські професійні військові не змогли краще протистояти військам "Вагнера".

До того ж його здивував і той факт, як швидко уклали угоду між керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Кремлем.

Що відомо про бунт Пригожина

23 червня власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". На конфлікт між Пригожиним та Шойгу відреагували у Кремлі.

Також відомо, що проти власника Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, починаючи з вечора 24 червня, Пригожин не виходить на зв'язок. Востаннє його бачили, коли він покидав російське місто Ростов на автомобілі.