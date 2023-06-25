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Пригожин не виходить на зв'язок: що відомо про місцеперебування ватажка "вагнерівців"

25 червня 2023 17:10
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Козюк Тетяна
редактор
Пригожин не виходить на зв'язок: що відомо про його місцезнаходження
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росзМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 24 червня власник угруповання ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втратив зв'язок. Востаннє його бачили, коли він покидав російське місто Ростов на автомобілі. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Пригожин не виходить на зв'язок

Наразі про його місцеперебування нічого невідомо. У пресслужбі Пригожина заявили, що він відповість на усі питання тоді, коли матиме стабільний зв'язок. 

"Він передає всім привіт і відповість на питання, коли буде на нормальному зв'язку", — сказали там. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

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