Пригожин не виходить на зв'язок: що відомо про його місцезнаходження

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росзМІ

Увечері 24 червня власник угруповання ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втратив зв'язок. Востаннє його бачили, коли він покидав російське місто Ростов на автомобілі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Наразі про його місцеперебування нічого невідомо. У пресслужбі Пригожина заявили, що він відповість на усі питання тоді, коли матиме стабільний зв'язок.

"Він передає всім привіт і відповість на питання, коли буде на нормальному зв'язку", — сказали там.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.