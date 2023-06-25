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Пригожин не выходит на связь: что известно о местопребывании главаря "вагнеровцев"

25 июня 2023 17:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пригожин не выходит на связь: что известно о его местонахождении
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: россМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 24 июня владелец группировки ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял связь. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пригожин не выходит на связь

Пока о его местонахождении ничего не известно. В пресс-службе Пригожина заявили, что он ответит на все вопросы тогда, когда будет иметь стабильную связь.

"Он передает всем привет и ответит на вопрос, когда будет на нормальной связи", — сказали там.

 

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 24 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства России, но вечером того же дня он его закончил и развернул своих бойцов назад. Впрочем, президент РФ Владимир Путин не прощает такого, и Пригожина могут убить в Беларуси, куда его и отправил российский лидер.

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