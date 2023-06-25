Бунт Пригожина: В США заявили, что он не оправдал их ожидания

В США заявили, что бунт Пригожина не оправдал их ожидания
В американской разведке заявили, что произошедший 24 июня в России военный переворот не оправдал их ожидания. Там считали, что бунт будет "более кровавым".
Об этом сообщает CNN.
Реакция США на бунт Пригожина
"Я знаю, что, по нашим оценкам, она должна быть гораздо более жестокой и кровавой", — сказал анонимный чиновник США.
Он, как утверждает, был удивлен тем, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам "Вагнера".
К тому же, его удивил и тот факт, как быстро заключили соглашение между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, начиная с вечера 24 июня, Пригожин не выходит на связь. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.