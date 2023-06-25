Бунт Пригожина: В США заявили, что он не оправдал их ожидания

Наемники ЧВК "Вагнер" и главарь Евгений Пригожин. Фото: google

В американской разведке заявили, что произошедший 24 июня в России военный переворот не оправдал их ожидания. Там считали, что бунт будет "более кровавым".

Об этом сообщает CNN.

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Реакция США на бунт Пригожина

"Я знаю, что, по нашим оценкам, она должна быть гораздо более жестокой и кровавой", — сказал анонимный чиновник США.

Он, как утверждает, был удивлен тем, что российские профессиональные военные не смогли лучше противостоять войскам "Вагнера".

К тому же, его удивил и тот факт, как быстро заключили соглашение между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем.

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, начиная с вечера 24 июня, Пригожин не выходит на связь. В последний раз его видели, когда он покидал российский город Ростов на автомобиле.