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Пригожин остается под следствием из-за бунта "вагнеровцев" в РФ, — СМИ

26 июня 2023 11:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пригожин остается под следствием из-за бунта "вагнеровцев" в РФ, — СМИ
Основатель ЧВК "Вагнер". Фото: Press service of "Concord"/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу о бунте его бойцов в Российской Федерации. В настоящее время идет расследование.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пригожин под следствием

"Как стало известно, к утру 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, главным фигурантом которого стал основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ России", — говорится в сообщении.

Дело против Пригожина было возбуждено 23 июня. О прекращении уголовного преследования объявили после переговоров с ним самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Наблюдательное ведомство сообщило росСМИ, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается.

Напомним, в субботу, 24 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства России, но вечером того же дня он его закончил и развернул своих бойцов назад. Однако президент РФ Владимир Путин не прощает такого, и Пригожина могут убить в Беларуси, куда его и отправил российский лидер.

Также мы писали, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Добавим, среди пунктов соглашения между Евгением Пригожиным и российскими властями есть смена руководства Минобороны РФ. Сергея Шойгу, по слухам, мог бы заменить Алексей Дюмин.

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