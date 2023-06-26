Пригожин розповів, чому не дійшов до Москви

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

Відповідний коментар Євгена Пригожина оприлюднила його пресслужба.

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"За ніч ми пройшли 780 кілометрів. Двісті з чимось кілометрів залишилося до Москви", — стверджував Пригожин, хоча відповідних доказів щодо цього немає.

Він також заявив, що жоден його солдат на території Росії не загинув.

"Ми шкодуємо, що ми були змушені завдати ударів по літаках, але ці літаки скидали бомби і завдавали ракетних ударів", — сказав Пригожин.

Метою маршу його військ на Москву, за словами ватажка "Вагнера", було запобігти "знищенню" приватної військової компанії Вагнера та "притягнути до відповідальності тих, хто своїми непрофесійними діями зробив величезну кількість помилок під час військова спецоперація".

За словами Пригожина, похід припинився, коли загін "провів рекогносцировку місцевості, і було очевидно, що в цей момент проллється велика кров".

"У цей час Олександр Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти рішення для подальшої роботи ПВК "Вагнера" ​​в законній юрисдикції", — додав Пригожин.

Нагадаємо, вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров.

Російські ЗМІ повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та поінформував його про переговори з Євгеном Пригожиним, що спричинило відступ "вагнерівців". За це Путін подякував йому "за роботу".