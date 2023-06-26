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Пригожин рассказал, почему не дошел до Москвы

26 июня 2023 20:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пригожин рассказал, почему не дошел до Москвы
Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Соответствующий комментарий Евгения Пригожина обнародовала его пресс-служба.

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Почему Пригожин не дошел до Москвы

"За ночь мы прошли 780 километров. Двести с чем-то километров осталось до Москвы", — утверждал Пригожин, хотя соответствующих доказательств на этот счет нет.

Он также заявил, что ни один его солдат на территории России не погиб.

"Мы сожалеем, что мы были вынуждены нанести удары по самолетам, но эти самолеты сбрасывали бомбы и наносили ракетные удары", — сказал Пригожин.

Целью марша его войск на Москву, по словам главаря "Вагнера", было предотвратить "уничтожение" частной военной компании Вагнера и "привлечь к ответственности тех, кто своими непрофессиональными действиями совершил огромное количество ошибок во время военной спецоперации".

По словам Пригожина, поход прекратился, когда отряд "провел рекогносцировку местности и было очевидно, что в этот момент прольется большая кровь".

"В это время Александр Лукашенко протянул руку и предложил найти решение для дальнейшей работы ЧВК "Вагнера" ​​в законной юрисдикции", — добавил Пригожин.

Напомним, ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Впоследствии Евгений Пригожин заявил, что возвращает своих наемников назад, потому что не хочет проливать русскую кровь.

Российские СМИ сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и проинформировал его о переговорах с Евгением Пригожиным, что повлекло отступление "вагнеровцев". За это Путин поблагодарил его "за работу".

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