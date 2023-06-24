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Путін подякував Лукашенку за переговори з Пригожиним

24 червня 2023 22:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путін подякував Лукашенку за переговори з Пригожиним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та поінформував його про переговори з Євгеном Пригожиним. За це Путін подякував йому "за роботу". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Переговори з Лукашенком

"Лукашенко поінформував Путіна телефоном про переговори з керівництвом "Вагнера". Путін подякував президенту Білорусії за роботу з деескалації ситуації навколо ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні. 

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

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