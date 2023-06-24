Путін подякував Лукашенку за переговори з Пригожиним
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та поінформував його про переговори з Євгеном Пригожиним. За це Путін подякував йому "за роботу".
Про це повідомляють росЗМІ.
Переговори з Лукашенком
"Лукашенко поінформував Путіна телефоном про переговори з керівництвом "Вагнера". Путін подякував президенту Білорусії за роботу з деескалації ситуації навколо ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.