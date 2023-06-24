Путін подякував Лукашенку за переговори з Пригожиним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: google

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та поінформував його про переговори з Євгеном Пригожиним. За це Путін подякував йому "за роботу".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Переговори з Лукашенком

"Лукашенко поінформував Путіна телефоном про переговори з керівництвом "Вагнера". Путін подякував президенту Білорусії за роботу з деескалації ситуації навколо ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.