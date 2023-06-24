Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: google

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину и проинформировал его о переговорах с Евгением Пригожиным. За это Путин поблагодарил его "за работу".

Об этом сообщают РосСМИ.

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"Лукашенко проинформировал Путина по телефону о переговорах с руководством "Вагнера". Путин поблагодарил президента Белоруссии за работу по деэскалации ситуации вокруг ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ПИК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.