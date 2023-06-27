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В Беларусь летит самолет Пригожина, — СМИ

27 июня 2023 07:58
обновлено: 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Беларусь летит самолет Пригожина, — СМИ
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В белорусскую столицу летит самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Сейчас он заходит на посадку в Минске.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

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Самолет Пригожина в Минске

По информации СМИ, самолет Пригожина входит на посадку в Национальном аэропорту Минск.

"Посадка бизнес-джета с рег. номером RA-02795 ожидается через 10-15 минут", — говорится в сообщении.

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Пост "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

В 7:40 самолет Евгения Пригожина с номером RA-02795 совершил посадку на военном аэродроме Мачулище под Минском.

Пост
Пост "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

Напомним, Кремль может сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру — в Африке, на Ближнем Востоке или даже в Украине. Но для этого придется заменить Евгения Пригожина во главе этой структуры.

Также мы писали, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Добавим, Евгений Пригожин остается под следствием по делу о бунте его бойцов в Российской Федерации. В настоящее время идет расследование.

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