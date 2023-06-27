Подбрасывают трупы: Лукашенко пожаловался на соседей

Александр Лукашенко. Фото: "Известия"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на "провокации", которые якобы устраивают соседние страны, чтобы расшатать белорусский режим. Как утверждает диктатор, соседи подбрасывают ему через границу трупы и пугают беспилотниками.

Эти душераздираюшие подробности Лукашенко озвучил во время своего выступления во вторник, 27 июня, сообщают белорусские СМИ.

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По словам белорусского диктатора, злобный коллективный Запад ополчился на мирную Беларусь: НАТО устраивает провокации, а украинцы зачем-то минируют свои границы и строят на них фортификационные сооружения.

"Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей, — от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию Беларуси. Одновременно продолжается возведение стен и различного рода заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны. Границу так уже исполосовали, так укрепили, что дальше некуда", — пожаловался Лукашенко.

От Бреста до Владивостока

В условиях такой необъяснимой враждебности белорусам неминуемо придется защищать свое отечество, заявил самопровозглашенный президент. При этом белорусское отечество, по мнению Лукашенко, простирается вплоть до Дальнего Востока.

"Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. Гораздо важнее сплоченность наших рядов и преданность отечеству. А наше отечество — от Бреста до Владивостока", — похвастался Александр Лукашенко.

Также в своем выступлении Лукашенко попросил не считать его героем за посредничество в урегулировании кризиса, связанного с бунтом ЧВК "Вагнер", и сообщил, что привел армию РБ в полную боевую готовность.

Напомним, белорусский диктатор выступил посредником в переговорах между Кремлем и Евгением Пригожиным во время бунта ЧВК "Вагнер". По итогам договоренностей, Пригожин с частью наемников якобы должен перебазироваться в Беларусь.