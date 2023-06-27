Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Подбрасывают трупы и пугают беспилотниками: Лукашенко снова жалуется на соседей arrow

Подбрасывают трупы и пугают беспилотниками: Лукашенко снова жалуется на соседей

27 июня 2023 14:14
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Подбрасывают трупы: Лукашенко пожаловался на соседей
Александр Лукашенко. Фото: "Известия"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на "провокации", которые якобы устраивают соседние страны, чтобы расшатать белорусский режим. Как утверждает диктатор, соседи подбрасывают ему через границу трупы и пугают беспилотниками.

Эти душераздираюшие подробности Лукашенко озвучил во время своего выступления во вторник, 27 июня, сообщают белорусские СМИ.

Читайте также:

Подробности

По словам белорусского диктатора, злобный коллективный Запад ополчился на мирную Беларусь: НАТО устраивает провокации, а украинцы зачем-то минируют свои границы и строят на них фортификационные сооружения.

"Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей, — от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотных летательных аппаратов на территорию Беларуси. Одновременно продолжается возведение стен и различного рода заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны. Границу так уже исполосовали, так укрепили, что дальше некуда", — пожаловался Лукашенко.

От Бреста до Владивостока

В условиях такой необъяснимой враждебности белорусам неминуемо придется защищать свое отечество, заявил самопровозглашенный президент. При этом белорусское отечество, по мнению Лукашенко, простирается вплоть до Дальнего Востока.

"Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. Гораздо важнее сплоченность наших рядов и преданность отечеству. А наше отечество — от Бреста до Владивостока", — похвастался Александр Лукашенко.

Также в своем выступлении Лукашенко попросил не считать его героем за посредничество в урегулировании кризиса, связанного с бунтом ЧВК "Вагнер", и сообщил, что привел армию РБ в полную боевую готовность.

Напомним, белорусский диктатор выступил посредником в переговорах между Кремлем и Евгением Пригожиным во время бунта ЧВК "Вагнер". По итогам договоренностей, Пригожин с частью наемников якобы должен перебазироваться в Беларусь.  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз