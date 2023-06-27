Министр обороны Беларуси пришел на доклад Лукашенка с ядерной бомбой

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Фото: Belta

Во вторник, 27 июня, министр обороны Беларуси Виктор Хренин принес на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко копию первой ядерной бомбы из СССР. В то же время белорусский диктатор сказал, что это просто "символический подарок".

Об этом сообщает белорусское медиа Белта.

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Во вторник, 27 июня, Виктор Хренин прибыл на доклад Александра Лукашенко со странным чемоданом. Когда Лукашенко спросил, не принес ли он бомбу, министр обороны ответил: "Так точно!"

"Позвольте вам вручить символически первую ядерную бомбу, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", — сказал Виктор Хренин.

Лукашенко заметил, что бомба старая, ведь современная выглядит по-другому и волноваться нечему, поскольку это просто "символический подарок".

"Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или очень радуемся ядерному оружию. Это просто символично", — добавил он.

Напомним, недавно Александр Лукашенко похвастался, как помирил Евгения Пригожина с Владимиром Путиным. Однако, несмотря на это, белорусский диктатор не считает себя героем.