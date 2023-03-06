До Греції прибув великий корабель з американською військовою технікою: що відомо

Корабель Liberty Pride доставив військову техніку в порт Александруполіс

У грецький порт Александруполіс у неділю прибув корабель з американською військовою технікою. Цю техніку надалі транспортуватимуть у Румунію і Болгарію.

Про це повідомляє портал 902.gr.

Подробиці

Американський корабель Liberty Pride доставив військову техніку в порт Александруполіс на півночі Греції. Вивантажена в Александруполісі військова техніка належить НАТО і буде передана в Болгарію і Румунію, де найближчим часом відбудуться великі військові навчання альянсу Atlantic Resolve 23 і Defender Europe 23.

200-метровий вантажний корабель пришвартувався в неділю вранці і почав розвантажувати військове обладнання. Він прибув до Александруполіса з американського порту Чарльстон і відпливе в середині наступного тижня.

Американський вантажний корабель є головною ланкою в ланцюгу постачання військ НАТО в Південно-Східній Європі, і очікується, що цей процес триватиме до кінця серпня.

Кілька днів тому понад 200 офіцерів і цивільних осіб армії США прибули в Александруполіс для транспортування військового обладнання.

Крім того, за даними грецьких ЗМІ, найближчими днями в порту Александруполіса очікуються транспортні судна для розвантаження військової техніки, яка буде переправлена в Північну Європу, Балтійське море і, перш за все, в сусідні з росією країни.

"Порт буде заповнений вертолітними кораблями, танками, гарматами, ракетами, багатоцільовими ракетними установками, всім, що може запропонувати найсучасніша військова промисловість", — йдеться в повідомленні.

Після нападу росії на Україну в лютому НАТО направила на східний фланг Альянсу додаткові сили і засоби, в тому числі близько 40 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, у польському порту Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина цієї техніки буде передана Україні.

Як відомо, 3 березня США оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги. Новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів буде вартістю 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.

Також на роковини повномасштабного вторгнення рф Міноборони США ухвалило рішення щодо нового пакета військової допомоги Україні на 2 млрд доларів.