В Грецию прибыл большой корабль с американской военной техникой: что известно
В греческий порт Александруполис в воскресенье прибыл корабль с американской военной техникой. Эту технику будут в дальнейшем транспортировать в Румынию и Болгарию.
Об этом сообщает портал 902.gr.
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Американский корабль Liberty Pride доставил военную технику в порт Александруполис на севере Греции. Выгруженная в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет передана в Болгарию и Румынию, где в ближайшее время состоятся обширные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23.
200-метровый грузовой корабль пришвартовался в воскресенье утром и разгружал военное оборудование. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отплывет в середине следующей недели.
Американский грузовой корабль является главным звеном в цепи поставок войск НАТО в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс будет продолжаться до конца августа.
Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданских лиц армии США прибыли в Александруполис для транспортировки военного оборудования.
Кроме того, по данным греческих СМИ, в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются транспортные суда для разгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, Балтийское море и, прежде всего, в соседние с россией страны.
"Порт будет заполнен вертолетными кораблями, танками, пушками, ракетами, многоцелевыми ракетными установками, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", — говорится в сообщении.
После нападения россии на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Североатлантического союза дополнительные силы и средства, в том числе около 40 тысяч военнослужащих.
Напомним, ранее в польском порту Гдыня разгрузили сотни единиц американской военной техники. Часть этой техники будет передана Украине.
Как известно, 3 марта США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов будет стоимостью 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.
Также на годовщину полномасштабного вторжения россии Минобороны США приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.