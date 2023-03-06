В Грецию прибыл большой корабль с американской военной техникой: что известно

Корабль Liberty Pride доставил военную технику в порт Александруполис

В греческий порт Александруполис в воскресенье прибыл корабль с американской военной техникой. Эту технику будут в дальнейшем транспортировать в Румынию и Болгарию.

Об этом сообщает портал 902.gr.

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Американский корабль Liberty Pride доставил военную технику в порт Александруполис на севере Греции. Выгруженная в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет передана в Болгарию и Румынию, где в ближайшее время состоятся обширные военные учения альянса Atlantic Resolve 23 и Defender Europe 23.

200-метровый грузовой корабль пришвартовался в воскресенье утром и разгружал военное оборудование. Он прибыл в Александруполис из американского порта Чарльстон и отплывет в середине следующей недели.

Американский грузовой корабль является главным звеном в цепи поставок войск НАТО в Юго-Восточной Европе, и ожидается, что этот процесс будет продолжаться до конца августа.

Несколько дней назад более 200 офицеров и гражданских лиц армии США прибыли в Александруполис для транспортировки военного оборудования.

Кроме того, по данным греческих СМИ, в ближайшие дни в порту Александруполиса ожидаются транспортные суда для разгрузки военной техники, которая будет переправлена в Северную Европу, Балтийское море и, прежде всего, в соседние с россией страны.

"Порт будет заполнен вертолетными кораблями, танками, пушками, ракетами, многоцелевыми ракетными установками, всем, что может предложить самая современная военная промышленность", — говорится в сообщении.

После нападения россии на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Североатлантического союза дополнительные силы и средства, в том числе около 40 тысяч военнослужащих.

Напомним, ранее в польском порту Гдыня разгрузили сотни единиц американской военной техники. Часть этой техники будет передана Украине.

Как известно, 3 марта США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов будет стоимостью 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.

Также на годовщину полномасштабного вторжения россии Минобороны США приняло решение о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов.