До Капітолію США увірвалися протестувальники проти підтримки Ізраїлю

До Капітолію США увірвалися протестувальники. Фото: скриншот

До будівлі Капітолію США у Вашингтоні увірвалися протестувальники. Вони вимагали негайного припинення вогню в Секторі Газа та зупинки військової допомоги Ізраїлю.

Про це повідомляють тамтешні ЗМІ.

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Протестувальники у Капітолії

Повідомляється, що щонайменше 10 тисяч людей перебувають біля Капітолію, а 500 людей прорвалися усередину будівлі, щоб призвати до припинення вогню.

Повідомляється також, що поліція почала затримувати протестувальників.

Capitol Police are making multiple arrests in the Cannon Rotunda area where protesters have taken it over. pic.twitter.com/tAeKGJgKAw — Reshad Hudson (@ReshadHudson) October 18, 2023

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу засумнівався у причетності Ізраїлю до вибуху в лікарні в секторі Гази.